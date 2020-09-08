В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей 14 территорий

Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 60 жителей региона. Новые заболевшие проживают в 14 территориях.

Больше всего заболевших в Перми - 26 случаев. В Березниках - 7, еще 6 инфицированных - в Чайковском, по 4 - Пермском районе и Кунгуре. Три случая за предыдущие сутки выявлено в Кудымкаре, по два - в Чернушке и Бардымском округе. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 6 территориях края: Добрянке, Кочевском округе, Осе, Соликамске, Очере и Уинском.

- При этом в Кочевском округе последний случай заболевания был выявлен месяц назад, в начале августа, - сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю.

Всего в Пермском крае выявлено 8335 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.