Вы все меня бесите: Райффайзенбанк выяснил, что россиян больше всего раздражает в новостройках

Фото: Райффайзенбанк

Хорошая слышимость и обилие соседей на лестничной клетке — вот, что больше всего раздражает россиян в новостройках, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе участвовали более трёх тысяч жителей 11 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшие пять лет планируют покупку недвижимости. Это мужчины (45%) и женщины (55%) преимущественно старше 35 лет. Ежемесячный доход большинства респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.

53% респондентов считают главным раздражающим фактором в новостройках слышимость, а 15% — большое количество квартир на этаже. 28% возмущает переполненность парковки во дворе.

Гигиеничность (качественная звукоизоляция, строительный лифт, отдельные места для хранения вещей) — самый главный фактор выбора жилья для 35% опрошенных. При этом будущие владельцы новостроек большое внимание уделяют технологичности дома: каждый третий отмечает наличие системы «умный дом» как самый важный фактор при выборе квартиры. Для сравнения среди респондентов, предпочитающих вторичку, это значимо для 23%.

«Купить идеальную квартиру в ипотеку сейчас становится все проще. Мы предлагаем клиентам ипотеку на новостройки по максимально выгодным ставкам от 6,5%. В Райффайзенбанке большинство клиентов оформляют заявки и получают одобрение полностью дистанционно. После выбора квартиры нужно лишь однажды прийти на сделку в офис банка», – рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.