В Перми в автобусе на голову пассажирки упал люк

- Фото: Василий Вахрин

ЧП произошло в понедельник, 7 сентября. В 16:43 в районе дома №42 по улице Артема в Мотовилихинском районе Перми в автобусе №33 во время движения на голову 53-летней пассажирки упал люк.

- В результате пострадавшая женщина доставлена в Городскую клиническую больницу №4, - сообщил «КП» источник, близкий к ситуации.

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