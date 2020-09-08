В Пермском крае выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 8335. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае стали известны данные за минувшие сутки о заболевших коронавирусной инфекцией. В регионе выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19. Из них 55 человек проходят лечение в больницах, 5 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 8335.

- Ежесуточныи прирост больных составил 0,7% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, - сообщают в ведомстве. - Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 7 сентября – 1).

Из 60 новых заболевших - 26 мужчин, 34 женщины. Среди них: младше 45 лет - 7 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 24 человека старше 65 лет.