Власти Перми изменили правила бесплатной пересадки в транспорте

На всем городском пассажирском транспорте доступна одна бесплатная пересадка между автобусами или трамваями в течение 40 минут. Фото: Василий Вахрин

В Постановление администрация Перми внесены изменения в порядок организации пересадок пассажиров на городском транспорте. Теперь кондуктор имеет право «погасить» билет об оплате при выдаче пересадочного талона, выданного при оплате первой поездки.

Проще говоря, кондуктор будет надрывать билет в верхней части, не повреждая обязательные реквизиты.

Напомним, на всем городском пассажирском транспорте доступна одна бесплатная пересадка между автобусами или трамваями в течение 40 минут, а из отдаленных районов – в течение 60 минут. Для совершения пересадки достаточно предъявить кондуктору билет об оплате и получить пересадочный талон.