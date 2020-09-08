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Общество

Власти Перми изменили правила бесплатной пересадки в транспорте

Теперь кондуктор будет надрывать билет после оплаты
Анна Маркова
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На всем городском пассажирском транспорте доступна одна бесплатная пересадка между автобусами или трамваями в течение 40 минут.

На всем городском пассажирском транспорте доступна одна бесплатная пересадка между автобусами или трамваями в течение 40 минут.

Фото: Василий Вахрин

В Постановление администрация Перми внесены изменения в порядок организации пересадок пассажиров на городском транспорте. Теперь кондуктор имеет право «погасить» билет об оплате при выдаче пересадочного талона, выданного при оплате первой поездки.

Проще говоря, кондуктор будет надрывать билет в верхней части, не повреждая обязательные реквизиты.

Напомним, на всем городском пассажирском транспорте доступна одна бесплатная пересадка между автобусами или трамваями в течение 40 минут, а из отдаленных районов – в течение 60 минут. Для совершения пересадки достаточно предъявить кондуктору билет об оплате и получить пересадочный талон.