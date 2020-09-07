«За отсутствием состава преступления». В Перми прекратили уголовное дело в отношении школьницы, убившей ножом отчима

От полученной травмы мужчина скончался на месте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи прекратили уголовное дело в отношении пермской школьницы, которая убила своего отчима. Об этом со ссылкой на адвоката девочки Анастасию Шардакову сообщает правозащитная организация Зона права.

Шокирующая история, напомним, произошла в Перми 15 ноября в одной из квартир Орджоникидзевского района. Здесь в пятничный вечер за ужином собрались сама девочка, ее мама и отчим.

Взрослые выпивали. Не исключено, что выпила и девочка. Примерным поведением 15-летняя школьница не отличалась. Семья состояла на профилактическом учете отчасти из-за того, что девочку-подростка не раз ловили на употреблении спиртного.

По одной из версий, мужчина напомнил падчерице, что за плохое поведение ее могут сдать в детский дом. В порыве ссоры школьница схватила кухонный нож и вонзила его в мужчину.

По словам самой девочки, отчим на протяжении нескольких лет регулярно избивал ее бабушку и маму, а в этот вечер он устроил конфликт и начал распускать руки. Тогда школьница взяла нож и нанесла смертельное ранение отчиму. Мужчина скончался на месте.

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Убийство при превышении пределов обороны». Девочка прошла ряд экспертиз, которые подтвердили ее версию произошедшего.

- Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, - сообщила адвокат девочки Анастасия Шардакова.