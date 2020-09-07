Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, судебные приставы Пермского края возобновили работу

В отделы и отделения службы допускается ограниченное количество граждан и только при наличии индивидуальных средств защиты Фото: Василий Вахрин

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Пермском крае по-прежнему остается сложной, судебные приставы осуществляют взаимодействие с гражданами и организациями в непрерывном режиме.

Так, в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю возобновлен прием граждан. Осуществляется он по предварительной записи и с соблюдением необходимых профилактических мер. Записаться на прием к должностным лицам службы можно с помощью сервиса «Запись на прием», который находится на главной странице официального интернет-сайта УФССП России по Пермскому краю r59.fssp.gov.ru.

Прием ведется строго в определенные дни по вторникам с 9.00 до 13.00 и четвергам с 13.00 до 18.00. В остальное время судебные приставы могут отсутствовать на рабочем месте, так как выходят на участки для совершения исполнительных действий.

Обращаем ваше внимание, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в отделы и отделения службы допускается ограниченное количество граждан и только при наличии индивидуальных средств защиты. Кроме того, жители Пермского края могут воспользоваться возможностью получить информацию дистанционно.

В каждом подразделении судебных приставов закреплены дежурные телефоны справочной службы, которые функционируют постоянно в течение рабочего времени. Номера данных телефонов можно найти в разделе «Контакты» на официальном сайте Управления. Ежедневно судебными приставами Пермского края принимается более 900 телефонных звонков.

Кроме того, в УФССП России по Пермскому краю функционирует Центр информирования граждан 8(342)220-11-19, 8(342)220-11-59. Звонки принимаются ежедневно. В случае ошибочной идентификации физического лица как должника по исполнительным производствам во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

Для обеспечения доступности информации УФССП России по Пермскому краю на постоянной основе ведется работа по совершенствованию организации работы с гражданами. Сегодня наиболее удобными способами взаимодействия являются электронные сервисы ФССП.

Так, на сайте Управления в разделе «Обращения» функционирует ресурс «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С его помощью взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является.

Обратиться к должностным лицам службы также можно письменно посредством специальных ящиков, установленных на входе в каждое структурное подразделение УФССП России по Пермскому краю.

Напомним, что любой житель Пермского края, не выходя из дома, может проверить себя на наличие задолженности и оплатить ее. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Пермскому краю. В строке «Узнай о своих долгах» достаточно ввести свои фамилию, имя, отчество и электронный помощник покажет, имеются ли задолженности.