«Три дня выживала в лесу». В Пермском крае нашли пропавшую женщину

81-летняя женщина провела в лесу почти трое суток.

В Кишертском районе в лесу, волонтеры обнаружили пропавшую 5 сентября женщину 81-летнюю Нину Нифанину. Женщина отдыхала в санатории «Красный Яр», пошла прогуляться в лес и заблудилась. Трое суток ее искали полицейские, спасатели и волонтеры. Уже вечером, 7 сентября, обессиленную женщину нашли волонтеры.

На странице в социальной сети «В контакте» волонтеры поискового отряда им Ирины Бухановой написали сообщение:

«Много эмоций. Несколько дней бабушка в лесу. Люди из двух отрядов просто не вылезают из леса. Наш отряд и Лиза Алерт уже привычно распределяем территорию. Потеряшка за потеряшкой. Все больше минусов под ориентировками».

А также публикуем слова благодарности от родственников, найденной женщины.

«Любимые наши, как описать словами то, что вы делаете? Вы вернули в семью близкого! Простые люди, которые уехали искать совершенно чужого им человека, совершают вот это! Вот оно рядом. Чудо. Спасибо вам».