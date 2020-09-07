«Азот» продолжает реализацию проекта «Территория роста»

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает реализацию проекта «Территория роста», который был разработан совместно с Управлением по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники и реализуется с апреля 2019 года.

В начале сентября 2020 года на традиционных муниципальных сельскохозяйственных ярмарках садоводы и фермеры смогут получить по 3 кг. тукосмеси. Всего на эти цели предприятие выделит 3 тонны удобрений.

Проект «Территория роста» включает в себя целый ряд мероприятий. Это и знакомство с работой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», участие заводчан и фермеров в сельхозярмарках, проведение консультаций для сельхозтоваропроизводителей и так далее. Главная цель – помочь в развитии фермерского движения, личных подсобных хозяйств, которые существуют на территории муниципального образования «город Березники»

В прошлом году в рамках проекта реализованы образовательные программы, фермерам оказывалась финансовая поддержка со стороны администрации города, проведены четыре сельскохозяйственных ярмарки, в которых приняло участие более 80 организаций. Владельцы личных подсобных хозяйств на безвозмездной основе для апробации получили от филиала «Азот» минеральные удобрения (1 515 упаковок по 3 кг). Количество выданных минеральных удобрений - более 4,5 тонн. По 100 кг удобрений получили главы фермерских хозяйств Березников. Ведется активное межевание земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставление их главам крестьянско-фермерских хозяйств.

Сергей Воробьев, начальник Управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города Березники:

- Одна из важных задач, которая решается в ходе реализации проекта «Территория роста» - информирование фермеров о том, что нового появляется в сфере производства минеральных удобрений и кормовых добавок. Аграрии всегда с удовольствием получают информацию, делятся достижениями и активно участвуют во всех мероприятиях. Проведение сельскохозяйственных ярмарок и участие в них представителей крупных промышленных предприятий показало, насколько важно взаимодействие фермеров и промышленников.

В феврале 2020 года березниковские фермеры и потенциальные сельхозтоваропроизводители побывали на ферме Анастасии Черноусовой (д. Толстик, Соликамского района), которая занимается разведением крупного рогатого скота, ознакомились с работой цеха по переработке молока, с ассортиментом готовой продукции, получили возможность ознакомится с практическими наработками соликамских фермеров. Также в 2020 году в целях реализации образовательной поддержки проводится бесплатное консультирование крестьянских-фермерских хозяйств, владельцев дачных, садовых участков, личных подсобных хозяйств на актуальные темы по развитию растениеводства и животноводства в непростых климатических условиях.

Виктор Переходов, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по коммерческим вопросам:

– Для «Азота» важен диалог с представителями реального экономического сектора. Его развитие в Прикамье — стратегическая задача федерального и краевого правительства. Компания «УРАЛХИМ» активно поддерживает аграриев. Продукция филиала «Азот» разработана с учетом интересов потребителей. В этом году проходят полевые испытания наших новых азотосерных удобрений в крупных хозяйствах Пермского края: ООО РУСЬ, АФ ТРУД и РОДНИК. Удобрения внесли под сельхозкультуры: яровые рапс и пшеница, бобовые - горох, многотравье и озимые злаковые – тритикале.