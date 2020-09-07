В четырех районах Перми пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На ярмарках предложат овощи, зелень, мясные и колбасные изделия, молочную продукцию и сыры.

С 9 по 14 сентября в Перми пройдут ярмарки «Свежий урожай». Фермеры и сельскохозяйственные предприятия предложат пермякам овощи, зелень, мясные и колбасные изделия, молочную продукцию и сыры, мед, кондитерские изделия и выпечку. Кроме того, несколько участников ярмарки организуют бесплатную презентацию своей продукции для всех желающих. Места для фермеров предоставляются бесплатно.

- Ярмарки позволяют покупать жителям качественную, натуральную продукцию, без добавок, – отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин. – Нужно культивировать такие мероприятия, создавать культуру ярмарочной торговли. Нужно подумать, как открывать и развивать места цивилизованной торговли. От этого выиграют и продавцы, и покупатели.

Ярмарки будут работать на четырех площадках города.

С 9 по 12 сентября:

- в Дзержинском районе перед гипермаркетом «Лента» (проспект Парковый, 66),

- в Мотовилихинском районе на площади Дружбы (ул. Крупской, 42),

- в Свердловском районе по ул. Народовольческой, 3.

С 9 по 14 сентября:

- в Индустриальном районе на площадке у ДК Гагарина (ул. Мира, 39).

Время работы: с 11.00 до 20.00.