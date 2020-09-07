«ГалоПолимер» расширяет производство

Гостям устроили экскурсию по предприятию

4 сентября на предприятии «ГалоПолимер Пермь» состоялась рабочая встреча заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова с генеральным директором АО «ГалоПолимер» Артемом Гневновым и генеральным директором АО «ГалоПолимер Пермь» Максимом Шайбаковым.

В ходе совещания Артем Гневнов рассказал о деятельности группы компаний «ГалоПолимер». Продукция под торговой маркой «ГалоПолимер» пользуется широким спросом не только в России, но и в Азии, Европе и Северной Америке.

- Мы очень ценим содействие со стороны Минпромторга России, Фонда развития промышленности и Российского экспортного центра - как консультационное, так и в форме субсидий, - отметил Артем Гневнов. -Действующие меры поддержки способствуют увеличению загрузки наших мощностей в среднем на 15 процентов и позволяют нарастить экспорт не сырьевой и неэнергетической продукции, который является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Несмотря на высокий уровень конкуренции со стороны китайских предприятий, которые поставляют на мировой рынок аналогичную продукцию по заниженнымценам, наш холдинг сохраняет уверенные позиции на зарубежных рынках благодаря качеству выпускаемой продукции и отлаженным логистическим схемам.

С производственными и технологическими возможностями пермского предприятия холдинга гостей познакомил Максим Шайбаков. В ходе совещания была представлена инвестиционная программа на 2020 год, которая включает модернизацию восьми действующих производств, более 10 инвестиционных проектов в активной фазе реализации и более 160 млн рублей капитальных вложений. Ряд проектов осуществляется при активном содействии Фонда развития промышленности.

- Поскольку предприятия холдинга ведут активную работу по автоматизации производства, в частности, в разработке находится проект автоматизированного узла фасовки и транспортировки фторопласта, рекомендую рассмотреть участие «ГалоПолимера» в программе ФРП по цифровой трансформации промышленности, реализуемой под эгидой Минпромторга России, - сообщил Михаил Иванов.