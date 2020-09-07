В Перми вновь пройдет фестиваль «День рождения рек»

Фестиваль «День рождения рек» – праздник благодарности пермским рекам Фото: Василий Вахрин

11-13 сентября в Перми пройдет большой трехдневный фестиваль «День рождения рек» (0+). Фестиваль завершит экологический месячник, старт которому дал глава Пермского края Дмитрий Махонин в начале августа. Все три дня фестиваля с 12.00 до 18.00 пермяки смогут побывать на пешеходных экскурсиях в долине реки Егошихи.

11 сентября с 12.00 до 18.00 в музее PERMM (бульвар Гагарина, 24, 3 этаж) состоится конференция, где экологи, эко-активисты, художники и дизайнеры поговорят о включении проблем «хрупких экологий» в художественные проекты — новой модели взаимодействия искусства, экологического и социального активизма.

12 и 13 сентября в рамках фестиваля пройдут «Эко-квесты» и «Чистые игры».

13 сентября в 19.30 на набережной Камы состоится парад воздушных светящихся рыб, которых создадут пермские семьи в ходе творческих мастер-классов.

13 сентября с 15.00 до 22.00 продюсерский центр KAMWA представит программу «Люди реки» с участием музыкантов из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска.

Вход на все события фестиваля свободный.