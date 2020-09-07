«Балтика 0» поддержала Пермский марафон

В пермском марафоне приняло участие 8000 бегунов.

В этом году абсолютным победителем на марафонской дистанции среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти с результатом 2 часа 16 минут 52 секунды. Среди женщин первой марафон пробежала Луиза Дмитриева из Гатчины – 2 часа 28 минут 35 секунд.

Партнером забега выступил бренд №1 на российском рынке безалкогольного пива – «Балтика 0». «Нулевка» уже много лет поддерживает беговые события и другие спортивные мероприятия по всей стране. Многие спортсмены выбирают безалкогольное пиво на финише, так как оно прекрасно освежает и позволяет восстановиться после прохождения дистанции.

«Балтика» уделила особенное внимание безопасности. Перед мероприятием представители компании прошли тесты и получили подтверждение отсутствия у них коронавируса, а во время спортивного события были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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