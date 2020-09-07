В Перми полицейские искали двух детей, которых мать одних оставила на площадке

Полицейские нашли пропавших девочек. Фото: Василий Вахрин

В Перми 4 сентября в дежурную часть отдела полиции Дзержинского района обратилась 24-летняя женщина. Она рассказала, что отпустила своих дочерей в 3 и 5 лет гулять одних на детскую площадку во дворе. Через некоторое время, она выглянула в окно и увидела, что девочки пропали. Женщина сначала пыталась найти детей сама, но потом обратилась за помощью в полицию. Сотрудники отдела полиции Дзержинского района создали поисковые группы.

- В это время инспектор патрульно-постовой службы полиции лейтенант Александр Шардин, находящийся в отпуске, позвонил коллегам, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Они сообщили ему о случившемся. Чтобы помочь найти малышей, Александр обошел детские площадки. Потом на своем велосипеде начал прочесывать микрорайон. На пешеходном переходе обнаружил схожих по приметам детей, но в другой одежде. Он остановил их, узнал имена и понял, что нашел пропавших. Доставил девочек в отдел.

Полицейские выяснили, что девочки ушли к своей прабабушке. Она их накормила, переодела и снова отпустила одних на улицу.