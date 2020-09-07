«Машина свисает с обрыва, в ней находится человек». В Перми автомобиль попал в ДТП

Водителю предстоит разбирательство с ГИБДД после аварии. Фото: Василий Вахрин

В Перми 6 сентября произошло ДТП с участием одного автомобиля «Жигули». В Полицию позвонили перепуганные очевидцы, которые рассказали, что на улице Смирнова автомобиль свисает с обрыва, а на водительском сидении находится мужчина без сознания.

Приехавшие первыми на место спасатели выяснили, что нетрезвый мужчина находится в автомобиле. Машина стоит не на обрыве, а на съезде с дорожной насыпи под углом 45 градусов и может перевернуться. Владельца авто достали очевидцы до приезда спасателей, приехали на вызов и медики, но помощь водителю не понадобилась. В ситуации будут разбираться сотрудники ГИБДД.