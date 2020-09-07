В Пермском крае 56 новых случаев коронавирусной инфекции

Из 56 новых инфицированных – 19 мужчин, 34 женщины. Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации Роспотребнадзора по Пермскому краю в регионе выявили 56 новых случаев коронавирусной инфекции. Также за сутки из медучреждений выписали 37 пациентов, которые побороли опасную болезнь.

26 человек проходят лечение в больницах, 30 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 8272. Ежесуточный прирост больных составил 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 6 сентября - 1).

Из 56 новых инфицированных - 19 мужчин, 34 женщины, 3 ребенка 2 мальчика и 1 девочка. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 14 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.