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Происшествия

«Немного психанул». В Перми мужчина стоял на мосту и смотрел вниз

Очевидцы вызвали на место полицию
Анна Маркова
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Полицейские поговорили с мужчиной, стоявшем на мосту, после чего он им сдался.

Полицейские поговорили с мужчиной, стоявшем на мосту, после чего он им сдался.

Фото: Василий Вахрин

В Перми, 7 сентября, в полицию позвонили очевидцы, они рассказали, что на развязке Западного обхода и Нестюковского тракта, на путепроводе за ограждением стоит мужчина в шортах и смотрит вниз на дорогу. Очевидцы посчитали, что что он собирается с него прыгнуть.

На место приехали полиция и спасатели. Мужчина сдался полицейским, был трезвый, объяснил свой поступок так: «Немного психанул». Помощь спасателей не понадобилась.

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