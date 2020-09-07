«Немного психанул». В Перми мужчина стоял на мосту и смотрел вниз

Полицейские поговорили с мужчиной, стоявшем на мосту, после чего он им сдался. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 7 сентября, в полицию позвонили очевидцы, они рассказали, что на развязке Западного обхода и Нестюковского тракта, на путепроводе за ограждением стоит мужчина в шортах и смотрит вниз на дорогу. Очевидцы посчитали, что что он собирается с него прыгнуть.

На место приехали полиция и спасатели. Мужчина сдался полицейским, был трезвый, объяснил свой поступок так: «Немного психанул». Помощь спасателей не понадобилась.