В Перми мужчина в подъезде напал на 16-летнюю девочку

За совершенное преступление мужчине грозит большой тюремный срок. Фото: кадр видео ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми в конце июля в подъезде одного из домов в Дзержинском районе мужчина напал с ножом на 16-летнюю девочку. Угрожая ей, он забрал сотовый телефон убежал, но недалеко. Грабителя сразу же после случившегося задержали прохожие. Они вызвали полицию и передали им преступника. Нападавшим оказался 62-летний мужчина без определенного места жительства.

- Мужчине предъявлено обвинение по стать «Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия в совершении преступления», в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Преступник уже был судим, ему грозит до 8 лет лишения свободы.