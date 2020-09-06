В Пермском крае выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае продолжают действовать режим ограничения для массовых мероприятий Фото: архив "КП"

По данным Управления Роспотребнадзора, в воскресенье, 6 сентября, в Пермском крае выявили 59 новых случаев заражения COVID-19: 40 человек проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачеи . Из новых инфицированных 22 мужчины, 35 женщин, 2 ребенка ( мальчик и девочка).

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8219. Ежесуточныи прирост больных составил 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1.

С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

В Пермском крае продолжают действовать режим ограничения для массовых мероприятий и режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет.