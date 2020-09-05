В Прикамье волонтеры формируют экипажи, чтобы искать 44-летнего местного жителя, пропавшего в лесу

Найти потерявшегося в лесу человека непросто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волонтеры сразу двух поисковых отрядов формируют пешие и моторизованные экипажи, чтобы искать в лесу 44-летнего Владимира Георгиевича Баранцева.

- Он ушел в лес 4 сентября в 16.00 из дома в поселке Тюсь Добрянского городского округа на улице Трудовая, 18, - сообщили в поисковом отрядке имени Ирины Бухановой. – С тех пор о нем ничего неизвестно. Нужны люди, которые смогут привезти и увезти волонтеров до места.

Оставить сообщение можно на сайте поискового отряда по ссылке https://vk.com/permpoisk.

Готовятся к выезду и поисковики отряда «Лиза Алерт» Пермского края https://vk.com/lizaalert_perm. Телефоны для связи - Екатерина 8-919-453-64-66, Мария 8-902-834-46-98.