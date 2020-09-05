«В выходные будем ловить пьяных и лихачей». В ГИБДД через соцсети честно предупредили водителей

Дорожные блюстители порядка не дремлют. Фото: ГИБДД.

Пермские госавтоинспекторы откровенно предупредили автомобилистов, что в эти выходные будут ловить пьяных и лихачей.

- Сотрудники Госавтоинспекции краевого центра в эти выходные дни проводят профилактическое мероприятие «Опасный водитель», - оповещают в соцсетях блюстители дорожного порядка. - В рамках рейда автоинспекторы выявляют на дороге водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения и нарушают Правила дорожного движения.

О своем «улове» автоинспекторы пообещали рассказать в начале следующей недели. Как показывает практика, весьма богатым он оказывается в воскресенье вечером, когда народ возвращается с дач после трудов праведных. А погода в эти выходные благоприятствует традиционным загородным работам и занятиям. Так что, возможно, кое-кому стоит прислушаться к предупреждению инспекторов и поумерить свой дачный пыл.