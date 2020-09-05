«Ей не было и полугодика». Стали известны подробности смерти маленькой авиапассажирки самолета, приземлившегося в Перми

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту "Большое Савино". Фото: Василий Вахрин

Утром в пятницу, 4 сентября, пилоты авиалайнера «Airbus A 320» компании «Аэрофлот», летевшего из Абакана в Москву, запросили срочной посадки в пермском аэропорту «Большое Савино» - из-за проблем со здоровьем у маленькой авиапассажирки.

Как рассказали пермские спасатели, все экстренные службы были подняты по тревоге. В пермский аэропорт срочно выехала реанимационная бригада скорой помощи.

Но сердце четырехмесячной девочки пермским врачам запустить не удалось. Как и врачу-реаниматологу, который был с ней в самолете.

Малышка летела с мамой в сопровождении медика из Абакана для того, чтобы сделать ей срочную операцию. Врачи в Республике Тува ей помочь не могли.

Самолет приземлился в Перми в 11.06, а в 11.25 бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка.

Следователям Уральского следственного управления на транспорте осталось только опросить пилотов, пассажиров, маму девочки и врачей-реаниматологов.

В 12.30 авиалайнер вылетел в Москву. По факту смерти девочки, как это и положено, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми следователи начали проверку после смерти 4-месячной девочки на борту самолета

Уже допрошены пассажиры, родители, медперсонал и командир воздушного судна (подробнее…)

«Летела в Москву на операцию». В Перми экстренно сел самолет, в котором стало плохо 4-месячной девочке

Спасти ребенка не смогли (подробнее…)