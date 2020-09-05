В Пермском крае выявили за сутки 58 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: краевой Минздрав.

В Роспотребнадзоре опубликовали свежие данные исследовании на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявили 58 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 15 – амбулаторно на дому под наблюдением врачеи .

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8160, - сообщили в краевом Минздраве. - Ежесуточныи прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 4 сентября – 1). С картои распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на саи те www.permkrai.ru/antivirus.

Из 58 новых инфицированных – 25 мужчин, 32 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 11 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.