В ФАС сравнили тарифы на электроэнергию в Прикамье с другими регионами

Фото: МРСК Урала.

- Услуги по передаче электроэнергии в среднем в Приволжском федеральном округе составляют 2,48 рубля за кВт/час, в то время как в Пермском крае средний тариф - 2,07 рубля, - сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев на совещании по вопросам тарифного регулирования ФАС России и правительства Пермского края, которое прошло 4 сентября в формате видеоконференцсвязи.

В мероприятии приняли участие глава региона Дмитрий Махонин, заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, представители правительства Пермского края, компаний в сфере ТЭК и электроэнергетики. Компанию «Россети Урал» представлял генеральный директор Сергей Дрегваль.

- Тот факт, что у электросетевой компании региона появляются экономия и свободные средства, и она не закладывает расходы на установку счетчиков в тарифы, является исключительно позитивным фактором, - отметил Виталий Королев. - И это выгодно отличает Пермский край от других субъектов, у которых такой возможности нет.

- Для стабильного развития промышленности Пермского края и организации надежного электроснабжения жителей региона необходимы новые электросетевые объекты, – резюмировал глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Чтобы построить эти объекты без роста тарифа, мы планируем заключить соглашение с «Россети Урал» и ФАС России.