В Прикамье сотрудник полиции похитил автомобиль стоимостью 1,8 миллиона рублей

В Перми будут судить экс-полицейского за присвоение дорогого служебного автомобиля.

На скамье подсудимых скоро окажется бывший сотрудник отделения по автотранспортному обеспечению автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД России по Пермскому краю.

Два года назад ему приглянулся дорогой служебный автомобиль, и он пошел на должностное преступление ради того, чтобы заиметь его в собственность. Его «вычислили» сотрудники ОРЧ собственной безопасности главка полиции по Пермскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о присвоении и растрате, хищении чужого имущества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела, - сообщили в краевом СУ СКР. - Экс-сотрудник полиции совершил хищение служебного автотранспорта, причинив ущерб в сумме не менее 1,8 миллиона рублей. Дело направлено в суд.

Максимальное наказание по статье, по которой обвиняется экс-полицейский, - до 10 лет лишения свободы.