В Перми ограничивают движение на Комсомольском проспекте

- Фото: Василий Вахрин

Для пермских автомобилистов, наверное, не стало неожиданностью, что на Комсомольском проспекте в ближайшее время будут ограничивать движение на разных участках – проезжую часть на проспекте отфрезеровали, и теперь начали укладывать новый асфальт. Работать будут стараться по ночам.

- В ночь на воскресенье, до 6 утра 6 сентября будет ограничено движение всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Советской до улицы Монастырской по нечетной стороне, - сообщили в городском департаменте транспорта. - А 8 сентября будет закрыт перекресток Комсомольского проспекта с улицей Советской. Ограничения движения необходимы для выполнения работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Просим водителей быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.