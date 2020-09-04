В Перми следователи начали проверку после смерти 4-месячной девочки на борту самолета

Малышка летела на операцию в Москву Фото: Василий Вахрин

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего ребенка. Опросили пассажиров рейса, родителей ребенка, командира воздушного судна, а также медработников, которые прибыли на борт самолета для оказания медицинской помощи.

- Назначена судебно-медицинской экспертиза для установления причины смерти. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагического происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Напомним, 4 сентября в 11.05 минут в аэропорту «Большое Савино» произвел вынужденную посадку самолет «Airbus A 320», выполнявший рейс сообщением «Абакан-Москва» авиакомпании «Аэрофлот». На борту находилась 4-месяная девочка из Республики Тыва, которую направили в Москву на операцию. Малышку сопровождали врач-реаниматолог и мама.

Во время полета у девочки возникли проблемы с дыханием и ребенок скончался. Врачам, прибывшим на борт самолета, оставалось только констатировать смерть.

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