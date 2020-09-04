Матери сбитого насмерть микроавтобусом мужчины в Прикамье выплатили 250 тысяч компенсации

- Фото: Василий Вахрин

- Матерью был заявлен иск о взыскании причиненного морального вреда в размере 250 тысяч рублей, который суд удовлетворил. Соответствующий исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Красновишерскому району, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Судебный пристав уведомил водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП, о возбуждении исполнительного производства и предупредил его о последствиях. Мужчина сразу возместил заявленный иск в полном размере.