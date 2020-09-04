В Пермском крае за нарушителями на дорогах теперь следят с воздуха

Профессиональная оптика на аэростате позволяет разглядеть номер автомобиля. Фото: архив "КП"

Ноу-хау применили полицейские Пермского края на в Нытвенском районе во время профилактических мероприятий «Опасный водитель» и «Автобус». Госавтоинспекторы и сотрудники Росгвардии провели следили за дорожной обстановкой с помощью аэростата.

Так, на трассе «Подъезд к городу Перми от М-7 «Волга» он зафиксировал, как водитель автомобиля «КИА» совершил опасный обгон через сплошную линию разметки.

- Видеокамеру разглядеть сложно, ведь она в 500 метрах над землей, - сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю. - Профессиональная оптика позволяет разглядеть номер автомобиля. Изображение передается в передвижной пункт управления, где сотрудник Госавтоинспекции анализируют запись, направляет информацию о нарушителях ближайшему экипажу ДПС.

Во время рейда таким образом полицейские зафиксировали два выезда на полосу встречного движения в зоне знака «Обгон запрещен». Нарушители привлечены к административной ответственности.

В Госавтоинспекции напоминают, что нарушение в зоне знака «Обгон запрещен» грозит штрафом в 5000 рублей или лишением прав до шести месяцев. А если правило было нарушено повторно в течение 12 месяцев, то срок лишения водительского удостоверения увеличивается до одного года.