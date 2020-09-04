«На путях заложено взрывное устройство». В Перми спецслужбам поступило сообщение об угрозе взрыва на ж/д ветке

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Фото: архив "КП"

В Перми поздно вечером, 3 сентября, были подняты все оперативные службы. Поступил звонок от мужчины, который сообщил о том, что на станции Пермь II заложено взрывное устройство, на первом пути Главного направления.

Злоумышленник рассказал, что оно изготовлено в виде газового баллона и взорвется после звонка телефона.

По информации источника, знакомого с ситуацией, из здания вокзала было эвакуировано около 300 человек. Кинологи проверили объект, взрывное устройство обнаружено не было. Злоумышленника предстоит вычислить спецслужбам.

Напоминаем, что статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.