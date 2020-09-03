Райффайзенбанк вновь принимает заявки на льготную ипотеку под 6,5%

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Райффайзенбанк возобновил прием заявок на ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5% в рамках дополнительного лимита госсубсидии. Программа распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная процентная ставка сохраняется в течение всего срока действия договора. Предложение доступно до 1 ноября 2020 года.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

- Возвращение льготной программы в линейку наших продуктов – это прекрасная новость. Низкая ставка позволит клиентам быстро и просто решить квартирный вопрос, – отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. – Помимо привлекательных условий, клиенты и партнеры всегда ценят нас за компетентность и удобство сервисов. Подать заявку на ипотеку и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня, а предложение будет доступно на протяжении трёх месяцев. Все условия сделки фиксируются в одобрении, поэтому клиенты могут в комфортном темпе подбирать себе квартиру.

Ранее Райффайзенбанк стал первым из российских банков, кто исчерпал выделенный лимит по льготной ипотеке благодаря активному спросу со стороны клиентов и динамичному росту объемов выдач в мае и июне.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на raif.ru.