«Угодил в котлован». В Перми автомобиль попал в ДТП, не заметив ремонта дороги

Два человека оказались в больнице после ДТП. Фото: архив "КП"

В Перми 3 сентября около 2 часов ночи на улице Крупской произошло ДТП. Со стороны улицы Дружбы в сторону Лебедева ехала «Лада Гранта». За рулем был 24-летний водитель. В районе дома № 35, на этом участке дороги ведутся ремонтные работы, мужчина съехал котлован и застрял в горе песка.

- В результате ДТП пострадали 2 пассажира автомобиля, - сообщает ГУМВД по Пермскому краю. - Они получили травмы различной степени тяжести. - По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП Российской Федерации.