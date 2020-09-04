Жители Пермского края, расселяемые из аварийных домов, смогут самостоятельно выбрать новое жилье

Фото: permkrai.ru

Жители Пермского края, которых переселяют из ветхих и аварийных домов, смогут самостоятельно выбрать новое жилье. Ранее на выделяемые средства они могли приобрести только помещение равнозначное по площади или большей площади. Это было неудобно для тех, кто хотел, к примеру, переехать из отдаленного поселка ближе к Перми, где жилье стоит дороже.

Правительство Пермского края утвердило постановление о том, что теперь при расселении люди смогут приобрести помещение меньшей площади, чем ранее занимаемое, но более комфортное. Также внесенные изменения позволят гражданам приобретать частные дома с земельными участками.

- Жители часто обращались ко мне в соцсетях с просьбой помочь в этом вопросе. Решение актуальное, потому что до 2025 года нам предстоит расселить еще порядка 30 тысяч жителей. Впереди много работы. Благодаря нацпроекту будем увеличивать темпы переселения жителей из аварийного фонда, – отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Напомним, расселение аварийного жилья в Пермском крае с 2019 года ведется в рамках двух программ: национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы. Помимо предоставления субсидий, в крае действуют следующие механизмы расселения: предоставление равнозначного помещения взамен ранее занимаемого, выплата возмещения за изымаемое помещение.

С 2019 по 2025 год в Пермском крае будет расселено порядка 600 тысяч кв. метров жилья, в благоустроенные квартиры переедут 37 тысяч человек.