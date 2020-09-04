Участников Пермского международного марафона наградят временными медалями

Настоящие награды участники поучат позднее. Фото: архив "КП"

Участников Пермского международного марафона наградят временными обменными медалями. С настоящими возникла загвоздка, об этом сообщает министерство спорта Пермского края. Дело в том, что пандемия COVID-19 стала причиной изменения сроков поставки наградной атрибутики.

Медали заказали в Китае еще два месяца назад. Эксклюзивные награды изготовлены в срок и направлены транзитом через Казахстан. Там уже три недели находится фура с атрибутикой. В связи с этим организаторами Пермского международного марафона принято решение выдавать на финише временные обменные медали.

«Мы приносим свои извинения всем участникам марафона за доставленные неудобства. Но пандемия вносит свои коррективы во все сферы. Мы понимаем значимость награды, поэтому всем будут вручены символичные медали, которые после получения оригиналов будут заменены», пояснил директор «Центра спортивной подготовки Пермского края Петр Перминов.

О дате и месте обмена медалей будет сообщено дополнительно.