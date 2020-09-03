"120 оттенков Матисса" В Перми открывается выставка работ всемирно известного французского художника

Репродукция картины

В Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект,10) 5 сентября откроется выставка «Взгляд» (12+), где будут представлены работы Анри Матисса.

Матисс был замечательным живописцем, рисовальщиком, гравером, иллюстратором, декоратором, театральным художником, скульптором, керамистом, мастером гобелена и витража.

Но больше всего художника интересовали человеческие лица, хотя в портретах он отображал не столько внешнее сходство, сколько эмоции, которые вызывал у него тот или иной человек. Также Матисс создал серию красочных работ, где одним из главных персонажей является окно.

На выставке «Взгляд» представлены 120 литографий, отражающих основные направления творчества Анри Матисса. Все они сопровождены текстами из его статей, книг, писем и размышлений.

Выставка продлится до 18 октября.

Билеты: 300 рублей, льготный - 150 - 250 рублей.