В Перми светомузыкальные фонтаны покажут новую программу

Представления будут идти каждый час: с 18.00 до 21.00. Фото: Василий Вахрин

Сегодня, 3 сентября, в Перми будет представлена новая программа светомузыкального фонтана, посвященная 75-летию Победы.

В день окончания Второй мировой войны новый фонтан в 68-м квартале эспланады представит специальную программу. Представления будут идти каждый час: в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.

Начнется программа с минуты молчания в честь всех, кто погиб в годы войны. В программу включены любимые песни военных лет. Современную аранжировку к программе написали пермские авторы, среди которых Михаил Мазунин и Олег Фролов.