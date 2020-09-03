В Пермском крае ожидаются заморозки

По предварительному прогнозу начало следующей недели будет теплее на 2...4°С. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае в ближайшие дни синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду, но ночи статут заметно холоднее. Специалисты пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что 3 сентября жителей региона порадует солнечная, без осадков погода, продолжится она и 4 сентября. Температура воздуха ожидается в пределах +10…15°С.

В отдельных районах в пониженных формах рельефа могут сформироваться заморозки в воздухе и на поверхности почвы до – 2°С. В целом преобладающий температурный фон в ночные часы пониженный 0...5°, в послеполуденные часы 4 сентября 11...16°С, в Перми ночью около 3°С, днем 14°С.

В субботу, 5 сентября, по восточным районам Пермского края возможны кратковременные дожди, в остальные дни будет сухо.

Ночью 5 и 6 сентября столбик термометра ожидается на уровне 3…8°С, днем - 14…19°. В Перми ночью около 6°. Среднесуточная температура воздуха в пределах нормы.

По предварительному прогнозу начало следующей недели будет теплее на 2...4°С. Минимальная температура воздуха 7 и 8 сентября прогнозируется на уровне 5...10°С, максимальная – 16...21°С.