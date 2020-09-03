Жители Прикамья смогут получить цифровую карту через портал «Управляем вместе»

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На портале «Управляем вместе» жители Прикамья смогут получить QR-код – виртуальную карту с персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе. Цифровую карту можно использовать в качестве транспортной, образовательной, социальной, коммерческой. Цифровая карта будет интегрирована с существующими приложениями и сервисами, действующими на территории Пермского края, она может использоваться в качестве удостоверения личности, а также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг. Например, сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, аптеками, АЗС.

Чтобы получить виртуальную карту, надо зарегистрироваться на портале «Управляем вместе» через профиль Госуслуг. У зарегистрированных ранее пользователей при объявлении пилотного запуска проекта в личном кабинете появится информация о согласии на генерацию QR-кода.

- Прототип и функционал цифровой карты будет представлен до конца года, а полностью проект будет запущен весной 2021 года, - сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края,

Напомним, в конце августа глава региона Дмитрий Махонин поручил Минсвязи разработать информационную систему для создания электронного социального проекта. По словам врио губернатора, цифровая карта жителя позволит удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов.

При этом Дмитрий Махонин поручил создать виртуальную карту, которую можно будет хранить на мобильном устройстве, а пластиковый аналог – на базе банковской карты как дополнительную реализацию в качестве привычного средства.