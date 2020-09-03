В пермском заповеднике волк пытался отгрызть себе лапу и утонул

Волк не смог вытащить лапу, которую зажали ветки березы и утонул. Фото: Государственный природный заповедник «Вишерский».

Сотрудники Государственного природного заповедника «Вишерский» рассказали о случае, который произошел на его территории.

В последних числах августа инспектор охраны окружающей среды Владимир Астапенко, который патрулирует восточный склон заповедника обнаружил на реке Вёлс, почти у подножия Ольховочного хребта, погибшего волка.

- Я нашел волка совершенно случайно во время инспектирования территории. Сначала подумал, что это погибший олень, - рассказал инспектор. - Увидев хвост, понял, что это волк. Следов ранений на нем не было. Осмотрев его, выяснилось, что лапа животного каким-то образом оказалась зажата между ветвями березы. Волк не смог выбраться из такого природного «капкана». Пытался отгрызть себе лапу, чтобы выбраться, потому что голова находилась в воде. Но, видимо, не получилось и волк утонул.