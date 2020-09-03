В Пермском крае начальник отдела полиции совершил ДТП

Автомобиль водителя, в который врезался Иванов серьезно пострадал. Фото: участника ДТП.

ДТП, участником которого стал сотрудник полиции произошло вечером, 28 августа, в Юрле. Начальник пункта полиции села Юрла, подполковник Сергей Иванов, на служебной «Шкода» протаранил впередиидущий автомобиль. Обе машины получили серьезные повреждения. В машине полицейского сработала подушка безопасности.

- Мой родственник ехал в населенном пункте, где скорость 60 км/ч, у него на машине знак «начинающий водитель» - рассказывает Екатерина. Не соблюдая дистанцию, начальник полиции, который был за рулем, совершил наезд на его автомобиль. - При этом он был на рабочей машине, в не рабочее время. Совершив ДТП, Иванов Сергей Павлович отказался показать путевой лист и от медицинской экспертизы на наличие алкоголя тоже отказался. В итоге через 3 часа экспертизу провели в Кудымкаре.

Полицейский на служебном автомобиле врезался в другое авто. Фото: участника ДТП.

В ГУВД по Пермскому краю «КП» подтвердили факт ДТП.

«Вечером 28.08.2020 г. сотрудник полиции из села Юрла, находясь за рулем служебного автомобиля, не справился с управлением и допустил столкновение с впередиидущей машиной. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что полицейский был трезв. За нарушение ПДД он привлечен к административной ответственности».