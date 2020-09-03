В Перми пройдет Чемпионат края по плаванию

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17 и 18 сентября в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдет Чемпионат Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддержит состязания в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – спорту».

За призы соревнований будут бороться мужчины 2005 года рождения и старше, а также женщины 2007 года рождения и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1500 метров в индивидуальных видах программы. В общей сложности будет разыграно 32 комплекта наград.

По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на состязаниях Приволжского федерального уровня, а также на Чемпионате и Первенстве России.

В связи с распространением коронавирусной инфекции вход на трибуны для болельщиков и зрителей будет закрыт. Прямая трансляция соревнований будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Youtube.

К участию в Чемпионате допускаются спортсмены Пермского Края в составе команд городов и спортивных клубов. Каждый участник имеет право стартовать не более чем в 4 индивидуальных видах программы. Технические заявки для участия необходимо отправить на электронный адрес it@olympiaperm.ru до 11 сентября 2020 года.

НАША СПРАВКА

Официальное открытие соревнований состоится 17 сентября в 11:30. Сразу после него пройдут заплывы: 400, 100 и 800 метров вольным стилем, 50 и 200 метров баттерфляем, 50 и 200 метров на спине, 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием. На 18 сентября с 12:00 запланированы дистанции: 50, 200 и 1500 метров вольным стилем, 50 и 200 метров брассом, 100 метров баттерфляем и на спине, а также 400 метров комплексным плаванием.

Организаторы Чемпионата Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». Соревнования пройдут при спонсорской поддержке АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «Уралкалий».