В Перми долги управляющих компаний будут взыскивать через расчетно-кассовые центры

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Юристы «Т Плюс» в Арбитражном суде Пермского края добились запрета расчетно-кассовым центрам распоряжаться денежными средствами управляющих компаний, которые имеют долги перед энергетиками. Это второй в России после Хабаровского края случай применения практики взысканий такого рода задолженности через агентские организации.

Ранее недобросовестные жилищные организации могли собирать деньги за коммунальные услуги, переводить их через счета расчетно-кассовых центров в адрес аффилированных юридических лиц, но при этом не расплачиваться с ресурсоснабжающей организацией.

Так, в 2019 году в отношении управляющей компании «Территория партнерства» было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга в размере 3,5 млн руб. перед «Пермской сетевой компанией» (ООО «ПСК»). Данная УК не исполнила требования судебных приставов в срок, поэтому по иску энергетиков арбитражный суд принял решение, что средства будут взыскиваться со счета этой УК в расчетно-кассовом центре — ООО «Сфера». Эта организация по договору с управляющей компанией отвечает за сбор платежей с клиентов компании, в том числе за услуги отопления и горячего водоснабжения. Аналогичные требования удовлетворены по делам в отношении других расчетно-кассовых центров: ООО РКЦ «Система город», ООО «Расчетный центр», которые являются платежными агентами нескольких УК-должников.

- Благодаря практике взыскания денежных средств жилищных организаций с их счетов в расчетно-кассовых центрах десятки миллионов рублей граждан не будут выведены в неизвестном направлении, а направятся на повышение качества теплоснабжения, - подчеркивает руководитель Управления правовой работы с дебиторской задолженностью Регионального центра правового обеспечения «Т Плюс» в Перми Екатерина Налимова.