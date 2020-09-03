В Прикамье за сутки выявили 59 случаев коронавируса

Общее количество заболевших в регионе перевалило составляет 8042. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 59 человек. Общее количество заболевших в регионе составляет 8042.

Из больниц после лечения выписали 43 пациента.

Из новых заболевших: 54 человека проходят лечение в больницах, 5 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди них 26 мужчин и 33 женщины.

Младше 45 лет - 4 человека, 29 человек в возрасте 45 - 65, 26 человек старше 65 лет.

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев сообщил, что тенденция по снижению заболеваемости в Прикамье продолжается. Средненедельный показатель снизился на 5%.

При этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди старшего поколения – от 50 лет. За весь период распространения коронавируса заболело 33% жителей трудоспособного возраста (30-49 лет), 29% – жители 50-64 года, 24% – старше 65 лет.

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