АО «ПЗСП» получило высшие награды в краевом конкурсе

Победители были определены в 13 номинациях - компания ПЗСП взяла награды в 6 из них.

2 сентября в рамках строительной выставки «Архитектура. Строительство. Ремонт - 2020» на площадке «Пермской ярмарки» состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Лидеры строительного комплекса Пермского края», организованного Министерством строительства Пермского края при содействии Ассоциации «Пермские строители» и АСРО «Гильдия Пермских строителей».

В конкурсе приняли участие 77 строительных организаций Перми и Пермского края. Победители были определены в 13 номинациях - компания ПЗСП взяла награды в 6 из них.

Так, в номинации «Лучший объект строительства года (объекты социальной инфраструктуры)» дипломом I степени АО «ПЗСП» награждено за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Рекорд» в микрорайоне Пролетарском. Жилой дом по ул. Костычева, 32 взял первое место в номинации «Лучший объект строительства года (многоквартирные дома и жилые комплексы в категории стандартное жилье)». Также диплом I степени компания получила в номинации «Лучшая организация по производству материалов и конструкций для строительства зданий и сооружений», в которой был представлен газобетон ПЗСП. В обширном блоке «Люди строительной отрасли» награды вручили генеральному директору АО «ПЗСП» Алексею Демкину, начальнику арматурного цеха Александру Гилеву, формовщику железобетонных изделий и конструкций Александру Сметкину.

В конкурсе приняли участие 77 строительных организаций Перми и Пермского края.

Кроме того, конкурсной комиссией была выделена особая номинация «Гран-при». В ней награду получил Заслуженный строитель Российской Федерации, председатель наблюдательного совета АО «ПЗСП» Николай Демкин.

Как подчеркнул генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин, «Победа сразу в нескольких номинациях - это, в первую очередь, работа нашего дружного слаженного коллектива, готового решать любые сложные задачи в любые времена. Те вызовы, которые бросает нам жизнь, мы преодолеваем».

Напомним, по итогам 2019 года ПЗСП построено 770 квартир общей площадью 37,6 тыс. кв. м. В планах этого года ввод в эксплуатацию более 61 тысячи кв. м. жилья.