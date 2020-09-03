В Пермском крае волонтеры нашли грибника, который трое суток плутал в лесу

Мужчину нашли волонтеры спустя трое суток.

Счастливое спасение случилось 3 сентября, около часа ночи в Краснокамском лесу. Там волонтеры нашли живым 77-летнего грибника. Мужчина ушел за грибами еще 31 августа.

- Сутки были потеряны, - говорят волонтеры. - К нам обратились за помощью, 1 сентября. Была вероятность, что мужчина мог замерзнуть, травмироваться. Мобильным телефоном дедушка не пользуется, а с собой он не взял никаких лекарств. Сейчас Владимир Васильевич чувствует себя удовлетворительно.

В МЧС по Пермскому краю напоминают, если в лесу потерялся грибник, незамедлительно звоните по номерам:

+ 7 (342) 204 49 04 - круглосуточный телефон диспетчера поискового отряда им. Ирины Бухановой;

+ 7 (342) 267 82 59 - диспетчер Пермской краевой службы спасения;

112 - Единая дежурная диспетчерская служба.

Сообщать по этим номерам нужно параллельно со звонком в полицию (102). Не ждите трое суток, это может усложнить поисково- спасательные работы с привлечением профессиональных спасателей, подготовленных волонтеров, местных жителей, лесников и охотников.

Ежедневно в экстренные службы Пермского края поступает огромное количество сообщений о пропаже родных в лесу. 5 сообщений поступило за последние сутки только к волонтерам. Отряды делятся и отправляются на поиски сразу по всем заявкам.