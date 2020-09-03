Жителей Пермского края приглашают на официальное открытие дилерского центра LADA

В Чернушке состоится официальное открытие дилерского центра LADA. Фото: Лада Центр Пермь.

В четверг, 3 сентября, в 16.30 в Чернушке по адресу улица Ленина, 135 состоится официальное открытие дилерского центра LADA. Гостей мероприятия ждет живая музыка, фуршет и экскурсия по дилерскому центру.

Автосалон создан для того, чтобы у каждого жителя Чернушки появилась возможность купить любую новинку LADA по ценам, рекомендованным производителем - АО Автоваз. На территории торговой площадки, соответствующей стандартам бренда, представлен полный ассортимент моделей и комплектаций, чтобы каждый клиент мог уехать на своем автомобиле в день покупки.