В Пермском крае парад в честь 75-летия Победы проводить не будут

Эпидемия коронавируса не позволяет провести Парад в честь 75-летия Победы. Фото: архив "КП"

На оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который прошел 2 сентября, обсудили вопрос возможности проведения парада Победы. Участники штаба отметили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди старшего поколения остается высокой, именно они - его главные участники. В связи с этим было принято решение не проводить парад в честь 75-летия Победы.

- События и акции, посвященные году Памяти и Славы, будут проходить до конца года - онлайн и через отдельные мероприятия, - сообщает министерство культуры Пермского края. - Так, например, 3 сентября можно будет побывать на виртуальной «AR выставке вооружений» – цифровых 3d-моделей техники времен Великой Отечественной войны. А вечером филармония представит новую программу, посвящённую 75-летию Великой Победы. Программа будет транслироваться во всех Виртуальных концертных залах региона.

Напомним, также на оперштабе было принято решение о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

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