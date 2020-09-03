В Пермском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для старшего поколения продлен. Фото: архив "КП"

В Перми, 2 сентября, прошел оперштаб по борьбе с коронавирусом. На нем выступил Главный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. Он сообщил, что наиболее высокие показатели заболеваемости коронавирусом остаются среди старшего поколения - от 50 лет.

«За весь период распространения коронавируса заболело 33% жителей трудоспособного возраста (30-49 лет), 29% – жители 50-64 года, 24% – старше 65 лет. На прошлой неделе 33% заболевших - 50-64 года, 35% – старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Из них в 17% случаев выявлены контакты заболевших в ближнем окружении, 62% инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом», - обозначил глава Роспотребнадзора по Пермскому краю», - сказал Костарев.

В связи с этим режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется до 20 сентября.