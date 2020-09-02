В Прикамье завели уголовное дело на гендиректора, который не выплатил сотруднице пособие по беременности и родам

С невыплатой пособий молодым мамам лучше не шутить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Красновишерского района Пермского края пожаловалась в прокуратуру: в августе прошлого года она написала заявление директору предприятия, где работала делопроизводителем, с просьбой выплатить ей пособие по беременности и родам. Прошло 3 месяца, а денег молодой маме так никто и не выплатил.

Сотрудники прокуратуры провели проверку. Факты подтвердились. Директор исправился – погасил задолженность. Но это его не спасло. В районном следственном отделе СУ СКР в отношении генерального директора возбудили уголовное дело по статье о полной невыплате свыше двух месяцев пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы.