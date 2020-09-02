Поиски пропавшего 37-летнего пермяка закончились жуткой трагедией

Фото: семейный архив.

В Перми нашли погибшим 37-летнего Евгения Т. Об этом "КП" сообщила сестра погибшего мужчины.

Напомним, 37-летний Евгения Т пропал 23 августа. В этот день он пошел настраивать компьютер знакомым и исчез. Перед тем, как уйти из дома, Евгений накинул спортивную кофту с капюшоном на замке. Сотовый и документы мужчина оставил дома. Больше недели его искали волонтеры, родственники и полицейские.

По предварительным данным, мужчина самостоятельно ушел из жизни.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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